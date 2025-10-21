Anna la recensione | Monica Guerritore e la difficile sfida di raccontare Magnani

È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma il lungometraggio diretto e interpretato da Monica Guerritore e interamente dedicato alla figura, iconica ed eterna di Anna Magnani. Al cinema dal 6 novembre. Raccontare un'icona è sempre un processo complicato, se poi quell'icona è una donna infinitamente complessa e amata come Anna Magnani tutto si complica a dismisura. Anna è il tentativo di Monica Guerritore di mostrare al pubblico una Magnani umana e fragile, una donna autentica segnata dalla vita e con delle aspirazioni forti, artista tormentata che fa della settima arte e del teatro la sua ragione d'esistere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Anna, la recensione: Monica Guerritore e la difficile sfida di raccontare Magnani

