Anita torna in gioco Bena è il secondo eliminato Ivana commuove il pubblico
I eri è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello 2025 e Simona Ventura, in grande spolvero, ha accolto in studio Sonia Bruganelli come ospite speciale. L’ex moglie di Paolo Bonolis, già opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, ha affiancato il panel di ex inquilini presenti per commentare la permanenza poco vivace dei concorrenti in gioco. Ieri sera, intanto, Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani sono stati più coinvolti rispetto alle puntate precedenti. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Al “Grande Fratello 2025” di stasera arriva Sonia Bruganelli: le anticipazioni della quarta puntata Grande Fratello 2025, ascolti 20 ottobre quarta puntata, eliminato, nomination. 🔗 Leggi su Iodonna.it
