Anita Mazzotta torna al Grande Fratello | Mamma non c’è più

(Adnkronos) – Anita Mazzotta è tornata nella Casa del Grande Fratello. La concorrente aveva lasciato improvvisamente il reality show qualche giorno fa per stare accanto alla madre, scomparsa in seguito a una malattia. Anita ha spiegato di aver deciso di tornare non solo per mantenere la promessa fatta a sua mamma, ma anche per cercare di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

