Anita Mazzotta lutto e coraggio | al Grande Fratello per una promessa

Rientrare dove tutto era iniziato, con il cuore appeso a un filo e una promessa da onorare. Anita Mazzotta è tornata nella Casa del Grande Fratello dopo l'addio alla madre, scegliendo il gruppo come riparo dal rumore del mondo. "Sono qui per lei, e per me", ha sussurrato, trasformando il dolore in cammino condiviso.

