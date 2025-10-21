Angelina Melnikova ha fatto il proprio ritorno ai Mondiali di ginnastica artistica dopo quattro anni di assenza. La causa della sua mancata presenza alla rassegna iridata per un periodo così prolungato non era legata a infortuni o periodi sabbatici, ma era legata alla sospensione inflitta alla Russia a causa del conflitto bellico. E così la 25enne ha potuto gareggiare soltanto entro i confini nazionali fino alla tappa della World Challenge Cup disputata un mesetto fa, antipasto della rassegna iridata in corso di svolgimento a Jakarta. Stiamo parlando di un portento: Campionessa del Mondo all-around nel 2021 e trascinatrice della sua squadra verso l’oro ai Giochi di Tokyo 2020, dove si tinse di bronzo nel concorso generale individuale e al corpo libero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Angelina Melnikova torna dopo 4 anni e stravolge i Mondiali di ginnastica artistica. La Russia si riprende il palcoscenico