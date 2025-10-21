Le ginnaste con passaporto russo e bielorusso non hanno potuto gareggiare per più di tre anni in campo internazionale a causa dell’esclusione imposta dalla Federazione in seguito al conflitto bellico. La situazione è cambiata nel 2025 e hanno potuto prendere parte ai Mondiali da Atleti Indipendenti Neutrali (AIN), scendendo in pedana senza bandiera e nei fatti gareggiando senza nazionalità. L’attesa era tutta per Angelina Melnikova, che nel 2021 si laureò Campionessa del Mondo nel concorso generale e trascinò la squadra verso l’oro alle Olimpiadi di Tokyo prima dello stop imposto dall’alto. La 25enne non ha deluso le aspettative, chiudendo le qualificazioni al primo posto nel giro completo e al volteggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Angelina Melnikova e compagne non gareggiano da russe, ma vale la regola dei passaporti e arriva l'eliminazione: il paradosso dei Mondiali