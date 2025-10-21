Angelina Mango il nuovo album caramè uscirà anche in CD e in vinile
Il nuovo album caramé di Angelina Mango, arriva anche in formato fisico, da oggi in pre order il CD e il vinile. In seguito al calore ricevuto dai fan e al grande successo riscosso a una settimana dalla pubblicazione, l’album caramé di Angelina Mango, arriva ora anche in formato fisico: dal 5 dicembre sarà disponibile in edizione limitata in formato CD e vinile autografati. Creati con la cura che merita questo progetto rilasciato a sorpresa, i due formati fisici del disco valorizzano e custodiscono l’anima di un album nato dal cuore. CD e vinile sono ora disponibili in pre order. Ancora una volta la musica è al centro del mondo di Angelina, è la lingua che ha scelto per raccontarsi e le 16 tracce scandiscono, infatti, questo suo ultimo anno e lo trasformano in una playlist inaspettata, intima e collettiva al tempo stesso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
