Anelli di Chirone per la prima volta è stato osservato in tempo reale come si formano ed evolvono ed è una scoperta importante

Wired.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli anelli del piccolo corpo celeste sembrano essere ogni volta un po' diversi, a differenza di quelli di Saturno che invece rimangono sempre gli stessi. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Anelli di Chirone, per la prima volta è stato osservato in tempo reale come si formano ed evolvono (ed è una scoperta importante)

