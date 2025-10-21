ANDROID NetherSX2 Classic v2.2b | Disponibile la Latest Dev Build con Fix per Giochi Specifici

Se sei un appassionato di emulazione PS2 su Android, NetherSX2 rappresenta una delle scelte più valide e aggiornate. Oggi parliamo del NetherSX2 Classic v2.2b, una nuova build di sviluppo che, sebbene sia un aggiornamento minore, incorpora importanti fix direttamente dal database ufficiale di PCSX2. Cos’è NetherSX2?. NetherSX2 è un fork (o “continuazione”) del celebre emulatore AetherSX2, basato specificatamente sulla versione 3668. Nato dall’opera di Anon, EZOnTheEyes e Arjoe, questo progetto ha l’obiettivo di mantenere vivo e migliorare l’esperienza di emulazione dopo che lo sviluppo di AetherSX2 si è fermato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net