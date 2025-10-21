Andrea Dominizi è lo Young wildlife photographer of the year 2025 grazie a uno scatto sui monti Lepini
Andrea Dominizi è il primo giovane italiano a vincere il Wildlife photographer of the year nella categoria Young. Il suo scatto documenta la distruzione dell'habitat dei Monti Lepini. 🔗 Leggi su Wired.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Uno scatto che racconta due mondi: la distruzione e la rinascita. Andrea Dominizi, 17 anni, ha conquistato il titolo di Young Wildlife Photographer of the Year 2025 con una foto che unisce poesia e denuncia. Un piccolo insetto diventa simbolo di resistenza dav - facebook.com Vai su Facebook
C'erano un coleottero e una ruspa in una legnaia: la foto dell'italiano Andrea Dominizi che ha vinto lo Young Wildlife Photographer of the Year 2025. "Spero davvero che questa immagine possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla perdita dell - X Vai su X
Andrea, 17 anni, vince premio fotografico mondiale con uno splendido scatto dalla duplice anima - Con la fotografia "After the destruction" il giovanissimo Andrea Dominizi di Velletri vinto lo Young Wildlife Photographer of the Year 2025 ... fanpage.it scrive
After the Destruction di Andrea Dominizi, Italia. Vincitore 15 – 17 Years Young Wildlife Photographer of the Year 2025 - com è un sito che tratta di arrampicata, alpinismo, trekking, vie ferrate, freeride, sci alpinismo, snowboard, racchette da neve, arrampicata su ghiaccio su tutte le montagne del mondo. Scrive planetmountain.com