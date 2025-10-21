Andrea Dominizi è lo Young wildlife photographer of the year 2025 grazie a uno scatto sui monti Lepini

Wired.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Dominizi è il primo giovane italiano a vincere il Wildlife photographer of the year nella categoria Young. Il suo scatto documenta la distruzione dell'habitat dei Monti Lepini. 🔗 Leggi su Wired.it

