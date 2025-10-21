Andrea Delogu ha trovato l’amore a Ballando con le stelle? Il rumors

Andrea Delogu: amore in pista a Ballando con le Stelle? Spunta una conferma al rumors. Andrea Delogu, nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana, è una presenza brillante del piccolo schermo, amata per la sua simpatia e spontaneità. Nel 2025 ha deciso di mettersi in gioco partecipando alla ventesima edizione di Ballando con le Stelle, il celebre talent show di Rai 1 che mette alla prova celebrità e maestri di ballo in appassionanti coreografie. Leggi anche  Grande Fratello: scontro acceso tra Jonas e Omer Sul palco del programma, Andrea è affiancata dal giovane maestro Nikita Perotti. La loro chimica è immediatamente evidente: ogni passo, ogni giro di samba o rumba sembra raccontare un’intesa che va oltre la semplice tecnica di ballo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

