Andrea Delogu ha trovato l’amore a Ballando con le stelle? Il rumors

Andrea Delogu: amore in pista a Ballando con le Stelle? Spunta una conferma al rumors. Andrea Delogu, nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana, è una presenza brillante del piccolo schermo, amata per la sua simpatia e spontaneità. Nel 2025 ha deciso di mettersi in gioco partecipando alla ventesima edizione di Ballando con le Stelle, il celebre talent show di Rai 1 che mette alla prova celebrità e maestri di ballo in appassionanti coreografie. Leggi anche Grande Fratello: scontro acceso tra Jonas e Omer Sul palco del programma, Andrea è affiancata dal giovane maestro Nikita Perotti. La loro chimica è immediatamente evidente: ogni passo, ogni giro di samba o rumba sembra raccontare un’intesa che va oltre la semplice tecnica di ballo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Andrea Delogu ha trovato l’amore a Ballando con le stelle? Il rumors

Approfondisci con queste news

Andrea Delogu. . Aspettative VS realtà! Votateci sabatoooo! Nikita Perotti #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Delogu e Nikita Perotti si esibiscono prima 23:00 e non all’1 di notte. Non me lo aspettavo da Mamma Milly, ringrazio tutti gli elfi #BallandoConLeStelle - X Vai su X

Andrea Delogu e Nikita Perotti, l’amore esplode a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione - Andrea Delogu e Nikita Perotti, sempre più complici a Ballando con le Stelle: le indiscrezioni su un possibile amore nato dietro le quinte. Si legge su donnaglamour.it

Andrea Delogu sulla fine della relazione con Luigi Bruno: «Sto male, ho combattuto fino alla fine. Non c’è un’opzione che possa tornare» - La conduttrice ha spiegato che, nonostante il dolore, quella relazione è stata molto significativa: «È stata la seconda storia più lunga della mia vita, la storia dove ho imparato di più e la storia c ... Come scrive vanityfair.it

Andrea Delogu e Nikita Perotti sarebbero una coppia: “Si amano, anche nel ballo si vede la passione” - Secondo Beppe Convertini, concorrente di Ballando con le stelle, Nikita Perotti e Andrea Delogu sarebbero davvero diventati una coppia, al di là del loro ... Secondo fanpage.it