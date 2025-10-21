Ancora violenza giovanile | CNDDU chiede al MiM una ' svolta educativa'
La recente escalation di violenza giovanile, come il grave episodio di Roma, evidenzia un diffuso malessere. Il CNDDU esprime viva indignazione e sottolinea che la repressione non basta. È urgente un'azione educativa integrata che parta dalla scuola per ricostruire il senso civico.Roma, violenza nella movida: chiesta una svolta educativa per fermare l’escalation giovanileIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime viva indignazione e profonda preoccupazione per il grave episodio di violenza accaduto a Roma nella notte tra il 18 e il 19 ottobre, quando un cittadino è stato colpito alla nuca con una bottiglia dopo aver chiesto ai giovani che bivaccavano sotto casa di abbassare il volume della musica. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
