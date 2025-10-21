Ancora fumante Oggetto misterioso atterrato sulla terra | studiosi all’opera C’è preoccupazione

Un frammento di origine sconosciuta, annerito e ancora fumante, è stato scoperto nel cuore della regione desertica di Pilbara, nell’Australia occidentale. L’Agenzia spaziale australiana (ASA) ha confermato la notizia spiegando che “l’oggetto è probabilmente un serbatoio di propellente o un recipiente a pressione proveniente da un veicolo di lancio spaziale”. Il ritrovamento, avvenuto sabato scorso, è stato segnalato da alcuni operai di una miniera che percorrevano una strada di servizio isolata. Un’indagine tra agenzie spaziali di tutto il mondo. Secondo quanto riferito dall’ASA, il frammento è stato recuperato in condizioni di sicurezza e rappresenterebbe “un rischio immediato per la popolazione”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ancora fumante”. Oggetto misterioso atterrato sulla terra: studiosi all’opera. C’è preoccupazione

Scopri altri approfondimenti

Inchiesta Osimhen, la pistola sembra più ad acqua che fumante. Furono Milan e Inter a fondare il sistema plusvalenze Nell'estate del 2002, per fare un esempio, ci fu lo spettacolare scambio alla pari tra Coco e Seedorf per 29 milioni. Un po' di cronistoria dell'o - facebook.com Vai su Facebook

“Ancora fumante”. Oggetto misterioso atterrato sulla terra: studiosi all’opera. C’è preoccupazione - Un frammento di origine sconosciuta, annerito e ancora fumante, è stato scoperto nel cuore della regione desertica di Pilbara, nell’Australia occidentale. Segnala thesocialpost.it

Grosso e misterioso oggetto in fiamme precipitato in Australia, è in metallo e fibra di carbonio: le immagini - In una strada nei pressi di una miniera dell'Australia Occidentale è stato rinvenuto un grosso oggetto in metallo e fibra di carbonio, ancora in fiamme ... Lo riporta fanpage.it

“E’ precipitato dal cielo avvolto dalle fiamme, si è conficcato nel terreno e ha continuato a fumare. Dobbiamo guardare al cielo ed essere consapevoli di cosa c’è sopra ... - Un cilindro metallico in fiamme, probabilmente un serbatoio di un razzo cinese, ha sorpreso alcuni minatori nel deserto australiano ... Come scrive ilfattoquotidiano.it