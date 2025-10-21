Ancora bugie e omertà sull' omicidio di Paolo Taormina | un altro giovane indagato

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resiste la cortina di omertà intorno all'omicidio di Paolo Taormina: nonostante la scena sia stata ripresa dalle telecamere e già quattro diversi testimoni, presenti all'Olivella la sera del delitto, siano finiti sotto inchiesta perché avrebbero riferito false informazioni al pubblico ministero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Femminicidio Pinna: omicidio e bugie, si cerca la donna misteriosa. La Tac conferma foro proiettile sul viso di Cinzia. Ragnedda adescava donne on line? - Un foro compatibile con un colpo d’arma da fuoco all’altezza del naso: è quanto emerso dalla prima parte della Tac eseguita questa mattina sul corpo di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa ... notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bugie Omert224 Sull Omicidio