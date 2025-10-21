Ancora bugie e omertà sull' omicidio di Paolo Taormina | un altro giovane indagato
Resiste la cortina di omertà intorno all'omicidio di Paolo Taormina: nonostante la scena sia stata ripresa dalle telecamere e già quattro diversi testimoni, presenti all'Olivella la sera del delitto, siano finiti sotto inchiesta perché avrebbero riferito false informazioni al pubblico ministero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Tgs. . L'omicidio di via Spinuzza. Omertà, bugie e depistaggi: si coprono a vicenda i compomenti della comitiva che proteggono Gaetano Maranzano, accusato dell'omicidio di Paolo Taormina. Servizio di Davide Ferrara - facebook.com Vai su Facebook
