Anche Praga vieterà i monopattini elettrici a noleggio
Stop ai monopattini elettrici in condivisione nella capitale ceca: troppi incidenti, caos sui marciapiedi e proteste dei residenti. Via libera solo a bici ed e-bike. 🔗 Leggi su Dday.it
Altre letture consigliate
Da gennaio a Praga non si potranno più usare i monopattini a noleggio - Lunedì il consiglio comunale di Praga, la capitale della Repubblica Ceca, ha deciso di limitare il noleggio di monopattini elettrici in tutta la città: a partire dal prossimo gennaio i monopattini in ... Secondo ilpost.it
Monopattini elettrici, targa e assicurazione. A che punto siamo - Li prevede la riforma del Codice della strada approvata in via definitiva al Senato il 20 novembre 2024 ed ... Si legge su gazzetta.it
Monopattini elettrici, arrivano le targhe: nuove regole e cosa cambia per i conducenti - Dovrà essere applicato sul parafango posteriore o, se assente, sulla parte anteriore del piantone dello sterzo, tra i 20 e i 120 centimetri da terra. tg24.sky.it scrive