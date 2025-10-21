Anche Meolo e San Donà vogliono la tassa di soggiorno

21 ott 2025

Quanto ci piace la tassa di soggiorno. Mentre il governo propone di alzarla da 5 a 12 euro (come tetto massimo) nell'anno delle Olimpiadi, nel veneziano aumentano i comuni che valutano di introdurla, o di aumentarla.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayDopo Portogruaro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

