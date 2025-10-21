Anche le piscine affondano Chiuse la Mori e la Cicci Rolla

La Spezia, 21 ottobre 2025 –  Piscine inagibili, società costrette non solo a far allenare i propri tesserati nel Tigullio o addirittura fuori regione, ma anche a ridimensionare l’attività. Non è un buon momento per gli sport d’acqua di casa nostra. No, i risultati sportivi non centrano: ancora una volta, a far parlare è la vetustà delle strutture. Le società sportive dello Spezzino in pochi mesi si sono trovate a dover fare i conti con la chiusura di due delle principali infrastrutture: la piscina comunale Cicci Rolla a Lerici, e la Mori, di proprietà della Marina Militare, alla Spezia. Ma se per la prima i disagi dovrebbero interrompersi entro l’inizio del nuovo anno, tempi di chiusura più lunghi attendono la piscina olimpionica di viale Fieschi, sulla quale pesano gravi carenze strutturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

