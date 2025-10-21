Anche la Svezia vuole un caccia di sesta generazione e la Germania fiuta l’affare
Anche la Svezia salta sul treno dello sviluppo di un caccia di sesta generazione e schiera il suo campione nazionale della Difesa, Saab, per trovare un aereo da combattimento capace di sostituire entro il 2035 il rodato Jas-39 Gripen. La Svezia cerca il suo caccia di sesta generazione. Le Forze armate svedesi hanno incaricato l’azienda di Stoccolma di prendere in carico un progetto da 230 milioni di euro (2,5 miliardi di corone svedesi) per potenziare gli studi di fattibilità sul Concept Program Future Air Combat System ( Konceptet Framtidens Stridsflyg – Kfs ), nome in codice con cui la Swedish Defence Materiel Administration (Fmv), l’agenzia del procurement militare del Paese scandinavo, indica il progetto del nuovo aereo da combattimento. 🔗 Leggi su It.insideover.com
