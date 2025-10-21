Anche il Google Play Store cambia aspetto con lo stile Material You 3 Expressive

Nel codice della versione 48.4.38-31 dell'app si intravedono le prime novità in stile Material You 3 Expressive per Google Play Store.

Google Play Store deve cambiare anche negli USA

La Corte Suprema ordina a Google di cambiare il Play Store - Dopo anni di dispute e di udienze nelle aule di tribunale, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la decisione che impone a

Google Play Store cambia logo per il decimo anniversario: ecco la nuova versione - 'Call Me Maybe' era in cima alle classifiche musicali, Instagram aveva appena compiuto un anno e "Venmoing" non era ancora un verbo mainstream", ha commentato Google.