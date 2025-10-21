Il Modena di domenica è piaciuto anche a tanti palermitani. Tanti tifosi rosanero infatti, dimostrando grande sportività, hanno riconosciuto sui social la bella prova della formazione di Sottil allo stadio Barbera. D’altronde anche Pippo Inzaghi, nelle interviste post partita, ha detto che se il Modena è lì in alto un motivo c’è, e il pareggio è stato accolto con soddisfazione al termine di una partita piacevole, contornata da una cornice incredibile di pubblico. Ed anche più di una persona, che abbiamo incontrato nella tiepida e piacevolissima serata palermitana che ha seguito il match, una volta riconosciuto il nostro accento ha espresso apprezzamento per la squadra canarina: il cameriere del ristorantino del centro dove abbiamo cenato, il tassista che ci ha accompagnato all’aeroporto, il simpatico barista tifosissimo del Palermo che ci preparava un caffè al terminal mentre attendevamo l’imbarco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche i tifosi palermitani riconoscono il valore gialloblù