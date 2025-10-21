Anche George Lucas ha ormai accantonato Star Wars | Sono andato oltre ho una vita
George Lucas va ancora più veloce del mondo in cui vive. Benché ottantunenne, il regista californiano sembra non aver perso assolutamente la verve che gli è propria e in occasione di un intervista resa al Wall Street Journal per condividere con il pubblico la notizia dell'apertura di un Lucas Museum of Narrative Art, prevista per il 2026 a Los Angeles, ha sottolineato come Star Wars, l'universo narrativo più ricco tra i tanti fioriti sotto la sua egida, occuperà una sola sala delle 33 previste in tutta la struttura. Per quanto possa sembrare strana, questa scelta ha una ragione precisa che rispecchia la volontà di George Lucas di prendere le distanze dalla galassia lontana lontana, come se volesse affrancarsi da questo percorso, che ormai considera esaurito, da che è stato prodotto in varie versioni, dopo il compimento della sua visione artistica in sei episodi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
