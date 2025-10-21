Amt aumenta l’abbonamento annuale Terrile | Nuove tariffe ma resteranno agevolazioni e gratuità

Ilsecoloxix.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove tariffe entreranno in vigore progressivamente dal primo novembre. Il vice sindaco Terrile: “Situazione non facile”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

amt aumenta l8217abbonamento annuale terrile nuove tariffe ma resteranno agevolazioni e gratuit224

© Ilsecoloxix.it - Amt, aumenta l’abbonamento annuale. Terrile: “Nuove tariffe, ma resteranno agevolazioni e gratuità”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

amt aumenta l8217abbonamento annualeAmt, aumenta l’abbonamento annuale. Terrile: “Agevolazioni e gratuità anche nelle nuove tariffe” - Domani la presentazione del piano e la delibera in Città metropolitana con una "delega in bianco" all'azienda. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Amt Aumenta L8217abbonamento Annuale