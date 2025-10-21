Amt aumenta l’abbonamento annuale Terrile | Nuove tariffe ma resteranno agevolazioni e gratuità
Le nuove tariffe entreranno in vigore progressivamente dal primo novembre. Il vice sindaco Terrile: “Situazione non facile”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una lettrice ci scrive sulla delusione di tante persone per non essere riuscite a sottoscrivere l'abbonamento: "Se la domanda di cultura aumenta ogni anno, come ha sottolineato compiaciuto l'assessore Guichardaz il giorno della presentazione, perché non si f - facebook.com Vai su Facebook
Disney+ aumenta ancora i prezzi in Italia: nuovi costi mensili e annuali per tutti gli abbonamenti https://ispazio.net/2150772/disney-plus-aumento-prezzi-italia-2025… - X Vai su X
Amt, aumenta l’abbonamento annuale. Terrile: “Agevolazioni e gratuità anche nelle nuove tariffe” - Domani la presentazione del piano e la delibera in Città metropolitana con una "delega in bianco" all'azienda. Secondo msn.com