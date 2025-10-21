Amici 25 quarta puntata | Alex e Opi difendono il banco Irama e Anbeta giudici d’eccezione Chiamamifaro presenta Foglie
Domenica di fuoco nello studio di Amici 25: prove serrate, giudizi netti, qualche sorriso di alleggerimento e due sfide che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. L’esito? Alex (ballo) e Opi (canto) restano nella scuola, ognuno con motivazioni diverse ma con la stessa responsabilità sulle spalle: dimostrare che quel banco se lo meritano ogni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
Due sfide, la gara di ballo e di canto, Irama e Chiamamifaro ospiti e… Clicca qui e rivedi subito la quarta puntata di #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
Amici 2025, quarta puntata : Alex e Opi vincono le sfide #amici25 #19ottobre - X Vai su X
Amici 25, maglia sospesa per Michele: il cantante escluso dalla quinta puntata - Lorella Cuccarini ha deciso di punire il suo allievo dopo le lamentele per le assegnazioni: 'Prendiamoci tempo per capire se continuare insieme' ... Si legge su it.blastingnews.com
Amici 25, anticipazioni: torna Chiamamifaro, Peparini furiosa e tensione alle stelle tra prof - Oggi domenica 19 settembre 2025 su Canale 5 va in onda il quarto appuntamento del talent show di Maria De Filippi: ospiti, classifiche e spoiler, torna Irama ... Segnala libero.it
Anticipazioni Esclusive sulla Quarta Puntata di Amici 25: Tutto Quello che Devi Sapere! - La quarta puntata di Amici 25 promette di essere un episodio emozionante, caratterizzato da intensi scontri tra i professori e momenti di grande coinvolgimento per il pubblico. Lo riporta notizie.it