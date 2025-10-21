Amici 25 Opi resta nella scuola | sfida presa di petto verdetto di Carlo Di Francesco e Foglie di Chiamamifaro accendono la quarta puntata

Il pomeriggio di Amici si è acceso nel modo più netto: Opi ha difeso il banco e resta nella scuola. Una sfida vera, di quelle che ti tirano fuori la voce e il carattere, risolta davanti a un giudice di peso come Carlo Di Francesco. In studio l'aria si è fatta compatta, i compagni in .

