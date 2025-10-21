Amici 25 lo strappo tra Lorella Cuccarini e Michele Ballo | Comportamento inaccettabile
Succede tutto nel giro di poche ore e lascia un segno profondo nella Scuola. Nel daytime andato in onda il giorno dopo la puntata domenicale, Lorella Cuccarini ha convocato Michele Ballo, allievo di canto, per mostrargli un filmato in cui lui, a caldo, criticava scelte e assegnazioni. Da lì un confronto acceso, senza filtri: «Questo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
