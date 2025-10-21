Amici 25 | la maestra Celentano mette in guardia Maria Rosaria | Non sono contenta di te non vedo carattere VIDEO

Momento difficile per Maria Rosaria Dalmonte ad Amici 25: la giovane latinista è stata convocata dalla maestra Alessandra Celentano, la quale non è per niente contenta del suo rendimento. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25: la maestra Celentano mette in guardia Maria Rosaria: "Non sono contenta di te, non vedo carattere" (VIDEO)

Leggi anche questi approfondimenti

Cari amici di Un mondo di mappe con maestra Marzia, oggi vi porto una mappa davvero… puffosa! Nel villaggio dei Puffi, l’acqua è un elemento prezioso: serve per cucinare la zuppa puffosa, per annaffiare i puff-fiori e, naturalmente, per fare bei tuffi d - facebook.com Vai su Facebook

Alex sta preparando il compito della maestra Celentano e… #Amici25 - X Vai su X

Amici25, cos’è successo nel daytime di oggi (21 ottobre) - Maria Rosaria ha incontrato la Maestra Celentano e ha ricevuto un feedback duro. Secondo mondotv24.it

Amici 25, i primi voti dei prof ai ballerini: Celentano spiazza - Durante il daytime di Amici 25, i ballerini hanno scoperto i primi voti dei professori. Si legge su blogtivvu.com

Amici 25, il daytime del 21 ottobre: Maria Rosaria in lacrime, maglia sospesa per Michele e compito per Alex - La tensione si taglia con il coltello, i toni si alzano, gli occhi si abbassano, e ... Si legge su msn.com