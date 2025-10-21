Amica di novembre è in edicola con il set beauty per prendersi cura dello sguardo
Bar-a-parfum. Il titolo dell’editoriale di Luisa Simonetto, ci porta dentro il numero di Amica novembre 2025, dedicato alla Bellezza. Lo Speciale beauty di novembre non poteva che essere accompagnato da un regalo altrettanto speciale che si trova in edicola con il magazine. La coppia composta dalla maschera defaticante occhi in hydrogel e la crema contorno occhi idratante e drenante – entrambe firmate FaceD – si prenderanno cura del vostro sguardo, pagina dopo pagina. Sotto, l’editoriale. Antefatto: un mese e mezzo fa, Carla e Anna entrano in sala riunioni con gli “attrezzi del mestiere”. L’una con il fido quaderno degli appunti, l’altra con la ricerca per immagini. 🔗 Leggi su Amica.it
