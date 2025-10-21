America’s Cup Bagnoli dal Mase ok a procedura sprint | esclusa Via per le opere

Tempo di lettura: 3 minuti America’s Cup, dal Mase via libera alla procedura sprint per le opere temporanee a Bagnoli. Gli interventi non saranno dunque sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (Via), procedimento più lungo e complesso. A decretarlo è stata la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. A richiedere al ministero di pronunciarsi sull’assoggettabilità a Via è stata Invitalia, presentatrice del progetto “Opere necessarie all’esecuzione della 38th America’s Cup”. L’istanza ha aperto quindi una Vav (Valutazione assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale), conclusa adesso dal Mase. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - America’s Cup Bagnoli, dal Mase ok a procedura sprint: esclusa Via per le opere

