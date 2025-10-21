Ambra Sabatini A un metro dal traguardo Evento al cinema per la giornata mondiale delle persone con disabilità

La storia di Ambra Sabatini, atleta paralimpica e simbolo di determinazione, raccontata nel docufilm “Ambra Sabatini – A un metro dal traguardo”. Un viaggio tra sport, inclusione e sicurezza stradale, che ispira le nuove generazioni a credere nei propri sogni e a trasformare le difficoltà in opportunità. Proiezione esclusiva per le scuole superiori di secondo . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Fispes. Benson Boone · Beautiful Things (Piano Instrumental). IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA A NUOVA DELHI ORO Carlo Calcagni – 400 T72 Carlo Calcagni – 100 T72 Ndiaga Dieng – 800 T20 Ambra Sabatini – 100 T63 Marco Cicchetti – Lungo T44 Assu - facebook.com Vai su Facebook

Quell’oro olimpico al collo del Papa A tu per tu con Ambra Sabatini di Sara Costantini - X Vai su X

Ambra Sabatini resta la più forte del mondo: vince l’oro nei 100 metri T63 ai Mondiali paralimpici - Ha dimenticato la caduta all’ultimo metro dei 100 metri T63 alle Paralimpiadi di Parigi, quando era lanciata verso il suo secondo oro, ed è tornata a trionfare. Lo riporta msn.com

Ambra Sabatini, la Medaglia d'Oro ai Mondiali Paralimpici di Atletica di Nuova Dehli 2025 si racconta a Vogue Italia: «Il destino? Me lo sono tautato. Fuori dalla pista vesto ... - Lo scorso luglio al Giffoni Film Festival avevamo intervistato Ambra Sabatini per la presentazione del documentario A un passo dal traguardo che racconta la sua storia ... Da vogue.it

Sabatini, oro mondiale: “Superate le delusioni” - L’aspettava sul traguardo di Nuova Delhi , Ambra Sabatini lo ha afferrato e se lo gode: “Cena e birra, per lasciarmi andare”. Da repubblica.it