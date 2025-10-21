ambitour experience riparte dalla costa degli etruschi

Firenze, 21 ottobre 2025 - Riparte dopo la pausa estiva AmbiTour experience, l’iniziativa di Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica che ha l’obiettivo di rafforzare dall’interno la “destinazione Toscana”. Il progetto, giunto alla seconda edizione, consiste nel riscoprire una dopo l’altra le 28 Comunità di ambito turistico in cui è suddivisa la regione, coinvolgendo i sindaci, gli assessori toscani e gli operatori locali del turismo, in modo da consolidare la collaborazione tra gli amministratori e potenziare il rapporto pubblico-privato. Giovedì 23 ottobre la Costa degli Etruschi sarà protagonista della ventunesima tappa, con un percorso che metterà in luce la storia, il paesaggio e i sapori tradizionali di questo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

