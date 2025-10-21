Amazon Aws il caso ci dice che la dipendenza dalle grandi piattaforme è un rischio sistemico

Un malfunzionamento in nord Virginia può mandare in tilt siti, app e organizzazioni nel resto del mondo.

Aws in tilt, ecco perché Canva, Perplexity, Fortnite e tante altre app non hanno funzionato - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Lo riporta wired.it

Amazon, il servizio cloud Aws è tornato alla normalità - com, Amazon Web Services (Aws), è tornato stamattina alla normalità. Da gds.it

Amazon dice que la mayoría de sus servicios se ha recuperado ya tras la caída sufrida - Amazon Web Services (AWS) asegura que la mayoría de sus servicios se ha recuperado ya tras los errores detectados en una de sus regiones de EEUU, que provocaron incidencias a ... Riporta es.investing.com