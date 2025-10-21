Amazon Aws down guasto risolto dopo diverse ore | Da Canva a Snapchat problemi a molte app in tutto il mondo

La piattaforma di cloud del colosso americano fornisce servizi chiave per il funzionamento di numerose applicazioni e website. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Amazon Aws down, guasto risolto dopo diverse ore | Da Canva a Snapchat, problemi a molte app in tutto il mondo

