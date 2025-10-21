AMARCORD TV | IL PRANZO È SERVITO NASCE L’AUDITEL E SVELA CHI VINCE TRA RAI1 E CANALE5

Quarto appuntamento con la rubrica Amarcord Tv e quarta parte della storia de “Il Pranzo è servito”. Tratteremo il biennio che va dal 1986 al 1988 e un focus sugli ascolti del mezzogiorno tra Rai1, Canale 5 e Rai2. AMARCORD TV 4° PUNTATA: IL PRANZO E’ SERVITO (1986-1988) LA RIPRESA E IL SUPERAMENTO DELLE 1000 PUNTATE – a cura di Francesco Amico – Nel post precedente ci siamo fermati al mese di febbraio del 1986 quando Corrado decide di chiudere il daytime, ma nel corso dei mesi arrivano sempre più pressanti le richieste di ripensarci da parte degli sponsor, del pubblico che tempesta le redazioni di Canale 5, perfino dallo stesso Berlusconi, ed è così che, galvanizzato anche dal successo della “Corrida” (che, secondo Istel, supera ogni sabato sera i 10 milioni di spettatori in piena estate), Corrado ci ripensa e la macchina produttiva del “Pranzo” si rimette in moto, anche se bisogna praticamente ripartire da zero: non c’è più uno studio, non c’è più un cast, non c’è più la scenografia, ed è anche per questo che “Il pranzo è servito” inizia in ritardo rispetto al solito, con la prima puntata della 5ª edizione che va in onda lunedì 29 settembre 1986 sempre alle ore 12:40. 🔗 Leggi su Bubinoblog

