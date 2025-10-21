Alunno gioca a palla prigioniera a scuola ma si rompe i denti I genitori chiedono oltre 26mila euro di risarcimento ma il Tribunale dice no | Evento imprevedibile e occasionale

Orizzontescuola.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattina come tante, la ricreazione si trasforma improvvisamente in un caso giudiziario. Un bambino, lanciatosi per evitare la sconfitta in una partita di palla prigioniera, si trova improvvisamente dalla parte sbagliata della storia: il volto contro un palo, due denti fratturati, la chiamata al pronto soccorso e, infine, un’aula del Tribunale di Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

