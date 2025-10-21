Altro che vestito da sera | l' attrice sceglie uno dei nuovi capi della collezione PE 2026 di Miuccia Prada per il BFI London Film Festival
C ’è qualcosa di paradossale nel vedere un grembiule sfilare sul tappeto rosso. Forse perché, nonostante il tocco ironico di Miu Miu, quell’immagine di donna legata alla casa e al lavoro invisibile ha un sapore che sa di altri tempi. Eppure Emma Corrin, con la consueta intelligenza stilistica, riesce a trasformare quel simbolo in qualcos’altro: non nostalgia, non provocazione, ma un piccolo cortocircuito tra glamour e realtà. Alla première del film 100 Nights of Hero al BFI London Film Festival, l’attrice britannica ha scelto un grembiule bianco a fiori firmato Miuccia Prada, sovrapposto a pantaloni sartoriali e camicia smanicata. 🔗 Leggi su Iodonna.it
