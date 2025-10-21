Altro che politica | è pura criminalità Un narcos fermato e la pista albanese chiariscono subito l' agguato a Ranucci

Un attentato con più moventi e più potenziali mandanti, con l'ombra dell'alleanza tra trafficanti di droga, 'ndrangheta e spietate gang albanesi. Si fa ogni giorno più intricata l'analisi dell'attentato dietro al conduttore di Report Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre, quando un ordigno rudimentale è scoppiato distruggendo due auto davanti casa sua a Pomezia, alla periferia di Roma. Sono quattro anni che il vicedirettore Rai denuncia tutte le minacce ricevute, ci sono almeno dieci fascicoli aperti a Piazzale Clodio - di cui cinque particolarmente consistenti - che il pm dell'Antimafia Carlo Villani che indaga sull'attentato assieme all'aggiunto Ilaria Calò sta passando al setaccio, a caccia di un comune filo conduttore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

