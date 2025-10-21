Altro che politica | è pura criminalità Un narcos fermato e la pista albanese chiariscono subito l' agguato a Ranucci
Un attentato con più moventi e più potenziali mandanti, con l'ombra dell'alleanza tra trafficanti di droga, 'ndrangheta e spietate gang albanesi. Si fa ogni giorno più intricata l'analisi dell'attentato dietro al conduttore di Report Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre, quando un ordigno rudimentale è scoppiato distruggendo due auto davanti casa sua a Pomezia, alla periferia di Roma. Sono quattro anni che il vicedirettore Rai denuncia tutte le minacce ricevute, ci sono almeno dieci fascicoli aperti a Piazzale Clodio - di cui cinque particolarmente consistenti - che il pm dell'Antimafia Carlo Villani che indaga sull'attentato assieme all'aggiunto Ilaria Calò sta passando al setaccio, a caccia di un comune filo conduttore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo Parasite, dalla Corea del Sud arriva un altro gioiello cinematografico in forma di commedia nera, una satira politica dove l'oggetto della critica non è solo la classe dominante Vai su Facebook
Come ho detto l’altro giorno in Parlamento, una così - ai tempi in cui la politica era una cosa seria - non l’avrebbero fatta neanche fatta entrare in una sezione di partito. Oggi invece è l’icona incontrastata di certa politica e, come si vede, di certo giornalismo. A - X Vai su X
La politica “pura” di Gianfranco Miglio - Concludendo nel 1988 il convegno organizzato all’Università Cattolica in occasione dei suoi settant’anni, Gianfranco Miglio non si lasciò sfuggire l’occasione di replicare ai relatori che avevano ... Secondo ilfoglio.it