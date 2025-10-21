Altro che autoradio sotto il braccio | oggi ti rubano anche i fari
Dall’Italia romantica degli anni ’80 alla chirurgia criminale del 2025: il furto d’auto non è più nostalgia, è business ad alta tecnologia. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
