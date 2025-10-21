Alta Valle del Tevere | un territorio che torna a parlare il linguaggio del vino
Arezzo, 21 ottobre 2025 – A lta Valle del Tevere tosco-umbra, terra anche di vino? A testimoniarlo sono le sei aziende dislocate su entrambi i versanti di un territorio omogeneo, che il 25 e 26 ottobre saranno presenti a Sansepolcro in occasione di “BEVI – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane” con i loro prodotti (vini rossi, bianchi, rosati e vinsanti) e con anche novità. Iniziamo con quelle che hanno sede nel versante umbro e allora la precedenza spetta a Paola Biagioli e al marito Luigi Merendelli, titolari dell'azienda agricola “La Palerna” con sede nella collina appenninica alta e fresca, ma soleggiata (siamo intorno a quota 600 sul livello del mare), che sovrasta San Giustino e il comprensorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
