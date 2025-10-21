Alta tensione Venezuela-Usa i relatori Onu condannano le azioni americane nei Caraibi

Secondo gli esperti, "gli interventi coercitivi" degli Stati Uniti "violano la carta delle Nazioni Unite". Da mesi Washington prende di mira imbarcazioni provienenti dal Paese latino sospettate di trasportare droga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

alta tensione venezuela usa i relatori onu condannano le azioni americane nei caraibi

