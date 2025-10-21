Alta tensione Venezuela-Usa i relatori Onu condannano le azioni americane nei Caraibi
Secondo gli esperti, "gli interventi coercitivi" degli Stati Uniti "violano la carta delle Nazioni Unite". Da mesi Washington prende di mira imbarcazioni provienenti dal Paese latino sospettate di trasportare droga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alta tensione a poche ore dal match di Champions League del Napoli. Circa 180 tifosi azzurri sono stati arrestati in nottata dalla polizia olandese nel centro di Eindhoven dove la squadra di Antonio Conte, questa sera alle 21, giocherà per il terzo turno della C - facebook.com Vai su Facebook
Alta tensione tra #Israele e #Hamas a #Gaza. Anche oggi reciproche accuse di violazioni della tregua. Il premier #Netanyahu è tornato sugli scontri e i raid di ieri, parlando di “153 tonnellate di bombe sganciate per colpire decine di obiettivi”. - X Vai su X
Colpita una barca al largo del Venezuela. Trump: "Trasportava droga, uccisi i sei narcos a bordo" - Almeno cinque imbarcazioni sospettate di trasportare droga distrutte davanti alle coste del Venezuela in meno di due mesi. Riporta lastampa.it
Venezuela, pescatori terrorizzati dagli attacchi Usa: «Temiamo di morire come i narcos» - Gli Stati Uniti hanno effettuato un nuovo attacco aereo contro un’imbarcazione nel Mar dei Caraibi presumibilmente coinvolta nel traffico di droga. Scrive msn.com
Stati Uniti e Venezuela ai ferri corti: Trump mobilita la CIA, Maduro denuncia all’ONU - Venezuela: Trump autorizza la CIA a operazioni segrete contro il regime di Maduro. notizie.it scrive