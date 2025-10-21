Almanacco | Martedì 21 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Martedì 21 ottobre è il 295° giorno del calendario gregoriano, mancano 71 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa OrsolaProverbio di OttobreVento d'ottobre grida come l'orco: fa cader la ghianda che fa ingrassare il porco ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde Oggi1916 – Il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Martedì 21 ottobre Il Sole sorge alle 07:46 e tramonta alle 18:32. Il culmine è alle 13:09. Durata del giorno dieci ore e quarantasei minuti. La Luna sorge alle 03:00 con azimuth Vai su Facebook
L’Almanacco Quotidiano de Il Cittadino Canadese! Oggi è martedì 14 ottobre 2025. SANTI DEL GIORNO: San Callisto I; Santo Fortunato di Todi; San Gaudenzio; San Celeste... Per saperne di più:https://cittadino.ca/lalmanacco-quotidiano-de-il-cittadino-cana - X Vai su X
Almanacco del 21 ottobre: Edison accese il futuro. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - Il 21 ottobre 1879 Edison accese la prima lampadina: scopri eventi, nascite, santi e curiosità di questa data storica. Riporta infocilento.it