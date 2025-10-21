Alma Mater scontro sul boicottaggio di Israele | mozione esclusa studenti in presidio e corteo | VIDEO

Nuova mobilitazione nell’area universitaria di Bologna dopo l’esclusione dal Senato accademico della mozione studentesca per la cessazione degli accordi con università e aziende israeliane. Alle 11, una cinquantina di studenti dei collettivi Cambiare Rotta, Giovani Palestinesi e della Federazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

