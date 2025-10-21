Alluvione a Bologna la maxi inchiesta | indagini su lavori mancati e soldi spesi nell’emergenza
Bologna, 21 ottobre 2025 – Miglaia di pagine di esposti e querele, confluiti in un unico fascicolo. Una maxi inchiesta, quella coordinata dal pm Marco Imperato, che affronta non solo l’esondazione del Ravone in città, ma anche il disastro in Val di Zena e gli allagamenti registrati in quei tragici giorni di ottobre dello scorso anno in tanti territori della provincia. BOLOGNA ALLUVIONE DEL 19 OTTOBRE 2024.BOTTEGHINO DI ZOCCA L’obiettivo è mettere in ordine documenti, testimonianze e circostanze, per capire se si siano verificate condotte omissive da parte di tutti quegli enti preposti alla manutenzione dei fiumi che potrebbero aver creato le condizioni perché un evento climatico eccezionale si trasformasse in un disastro ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alluvione a Bologna, un anno dopo. Luca Vianelli: «Speriamo che questo inverno piova poco, a monte del Ravone i buchi non stati ancora chiusi» corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronac… - X Vai su X
? 19 ottobre 2024 – 19 ottobre 2025 Un anno fa, Bologna si risvegliava colpita nel profondo da un’alluvione improvvisa e devastante. Oggi, a 365 giorni da quella notte, il ricordo è ancora vivo. Ma con esso, anche la forza e la solidarietà che ne sono nate. ? - facebook.com Vai su Facebook
Alluvione a Bologna, la maxi inchiesta: indagini su lavori mancati e soldi spesi nell’emergenza - Sotto la lente dei carabinieri i danni in città e provincia, a partire dalla Val di Zena. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Alluvione Bologna, aperta inchiesta su esondazione Ravone - ha aperto un'inchiesta per verificare se la mancata manutenzione del Ravone e il mancato rispetto delle procedure d ... Da ansa.it
Inchiesta alluvione, Lepore: “Verifiche giuste. Pronti a collaborare”. Il centrodestra attacca - Cavedagna (FdI ): “Nel nostro esposto indicate le responsabilità di Palazzo d’Accursio nella mancata manutezione del corso ... Secondo msn.com