Bologna, 21 ottobre 2025 – Miglaia di pagine di esposti e querele, confluiti in un unico fascicolo. Una maxi inchiesta, quella coordinata dal pm Marco Imperato, che affronta non solo l’esondazione del Ravone in città, ma anche il disastro in Val di Zena e gli allagamenti registrati in quei tragici giorni di ottobre dello scorso anno in tanti territori della provincia. BOLOGNA ALLUVIONE DEL 19 OTTOBRE 2024.BOTTEGHINO DI ZOCCA L’obiettivo è mettere in ordine documenti, testimonianze e circostanze, per capire se si siano verificate condotte omissive da parte di tutti quegli enti preposti alla manutenzione dei fiumi che potrebbero aver creato le condizioni perché un evento climatico eccezionale si trasformasse in un disastro ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Bologna, la maxi inchiesta: indagini su lavori mancati e soldi spesi nell’emergenza