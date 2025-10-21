All’Unicusano il Convegno su Il Mercato delle Opere d’Arte e dei Beni Culturali

Roma, 21 ottobre 2025 – Giovedì 23 Ottobre 2025 presso l’aula Magna dell’Università telematica Niccolò Cusano di Roma, dalle ore 9.30 alle 13.30, si terrà il Convegno di Studi dal titolo “Il Mercato delle opere d’arte e dei beni culturali – Contratti, fiscalità, enti pubblici e tecnologia”. Ad aprire i lavori con un indirizzo di saluto, il Professor Giovanni Puoti, presidente Cda Unicusano che ha sottolineato che: “I beni culturali e le opere d’arte in particolare sono normalmente oggetto dell’attenzione degli addetti ai lavori, come i critici, gli architetti, gli archeologi, i restauratori, e così via: in realtà esistono importanti problematiche, tutte attualissime, che riguardano aspetti che nulla hanno a che vedere con il valore artistico e la conservazione dei beni culturali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it