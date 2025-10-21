All’Unicusano il Convegno su Il Mercato delle Opere d’Arte e dei Beni Culturali
Roma, 21 ottobre 2025 – Giovedì 23 Ottobre 2025 presso l’aula Magna dell’Università telematica Niccolò Cusano di Roma, dalle ore 9.30 alle 13.30, si terrà il Convegno di Studi dal titolo “Il Mercato delle opere d’arte e dei beni culturali – Contratti, fiscalità, enti pubblici e tecnologia”. Ad aprire i lavori con un indirizzo di saluto, il Professor Giovanni Puoti, presidente Cda Unicusano che ha sottolineato che: “I beni culturali e le opere d’arte in particolare sono normalmente oggetto dell’attenzione degli addetti ai lavori, come i critici, gli architetti, gli archeologi, i restauratori, e così via: in realtà esistono importanti problematiche, tutte attualissime, che riguardano aspetti che nulla hanno a che vedere con il valore artistico e la conservazione dei beni culturali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
! 12 Novembre 2025 - #OssiDiSeppia100 | Convegno Internazionale di Studi per il centenario della raccolta d'esordio di Eugenio Montale. Un'intera giornata per celebrare i 100 anni di una delle opere fondament - facebook.com Vai su Facebook
Arte, all’asta opere su carta di grandi artisti sotto i 10 mila euro. Su chi puntare per evitare fluttuazioni di mercato - È questo l’elemento ricorrente nei più recenti report che analizzano l’andamento del mercato dell’arte, che nel 2024 ... Come scrive milanofinanza.it