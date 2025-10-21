All’Unicusano il Convegno su Il Mercato delle Opere d’Arte e dei Beni Culturali

Cdn.ilfaroonline.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ottobre 2025 – Giovedì 23 Ottobre 2025 presso l’aula Magna dell’Università telematica Niccolò Cusano di Roma, dalle ore 9.30 alle 13.30, si terrà il Convegno di Studi dal titolo “Il Mercato delle opere d’arte e dei beni culturali – Contratti, fiscalità, enti pubblici e tecnologia”. Ad aprire i lavori con un indirizzo di saluto, il Professor Giovanni Puoti, presidente Cda Unicusano che ha sottolineato che: “I beni culturali e le opere d’arte in particolare sono normalmente oggetto dell’attenzione degli addetti ai lavori, come i critici, gli architetti, gli archeologi, i restauratori, e così via: in realtà esistono importanti problematiche, tutte attualissime, che riguardano aspetti che nulla hanno a che vedere con il valore artistico e la conservazione dei beni culturali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Arte, all’asta opere su carta di grandi artisti sotto i 10 mila euro. Su chi puntare per evitare fluttuazioni di mercato - È questo l’elemento ricorrente nei più recenti report che analizzano l’andamento del mercato dell’arte, che nel 2024 ... Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: All8217unicusano Convegno Mercato Opere