Allo Stone Rose arrivano i Not Found
Sabato 25 Ottobre alle ore 21.15 lo Stone Rose ospita i Not Found, gruppo veronese con forte impronta rock che spazia e si contamina di pop e alternative rock, inserendo in scaletta brani tra i più conosciuti e trascinanti del genere. La band nasce nel 2018 e dopo alcuni cambi di formazione nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it
