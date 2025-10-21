Allo stadio del nuoto torna il ‘pallone’

Un pallone per lo stadio del nuoto. I principali protagonisti sono al lavoro da settimane. Polisportiva comunale, Federalberghi e il Comune stanno definendo anche per il periodo che va da febbraio ai mesi primaverili la possibilità di installare il pallone a copertura della vasca olimpionica esterna. Come un anno fa l’operazione si regge sulla collaborazione economica di tutti. Una quadra non semplice da trovare per gli alti costi di cui l’installazione necessita. Questo per i costi energetici con cui si rendono fruibili la vasca e l’ambiente riscaldato in un periodo della stagione non proprio favorevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

