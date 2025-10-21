Allianz Milano – Valsa Group Modena 3-2 | I gialli si fanno rimontare e sprecano

Modenatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di campionato che porta un solo punto e molti rimpianti in casa gialloblu. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Allianz Milano risponde con Barbanti al palleggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Allianz Milano trionfa contro Valsa Group Modena e conquista la Cev Challenge - 1 contro Valsa Group Modena, assicurandosi un posto in Cev Challenge. Segnala ilgiorno.it

Playoff quinto posto: Allianz Milano sfida Valsa Group Modena - Valsa Group Modena che si giocherà domani nel capoluogo lombardo alle 18 e che dirà già molto sulla graduatoria finale di un ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Allianz Milano cerca riscatto contro Valsa Group Modena per i playoff - L’Allianz Milano è a caccia di un riscatto e della vittoria a seguito di diverse battute d’arresto. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Allianz Milano 8211 Valsa