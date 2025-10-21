Allerta meteo Toscana | scuole chiuse mercoledì 22 ottobre

La Toscana affronta una nuova allerta meteo arancione per mercoledì 22 ottobre. La Protezione Civile regionale ha diramato l'avviso a causa di rischio idrogeologico elevato e forti temporali previsti. Le precipitazioni potrebbero essere intense, specialmente sulla costa. Molti sindaci hanno disposto la chiusura precauzionale delle scuole per tutelare la sicurezza degli studenti.Allerta meteo arancione e impatto sulla costaLa Protezione Civile Toscana ha ufficializzato lo stato di allerta arancione per mercoledì 22 ottobre, ponendo la regione in vigilanza. La causa risiede nelle previsioni di forti temporali e nel conseguente rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

