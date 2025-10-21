Allerta meteo gialla fino alla mezzanotte in alcune zone della Campania
Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e particolarmente intense, anche se di breve durata, su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). L’ondata di maltempo proseguirà per tutto l’arco della giornata, fino alle 23.59 di oggi stesso. Sono previste precipitazioni che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale: si potranno verificare anche grandine, fulmini e raffiche di vento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
