Firenze, 21 ottobre 2025 – Scatta un’allerta arancione in Toscana per possibili temporali forti e rischio idrogelogico, con innalzamento dei corsi d’acqua minori. Accadrà nella giornata di mercoledì 22 ottobre. Dopo che nella prima mattina di martedì 21, quando era stata diramata un’allerta gialla, sono iniziati i primi problemi, con allagamenti in provincia di Massa Carrara che si sono fatti via via più intensi. Dove ha già colpito il maltempo. Il maltempo ha interessato anche la Versilia. Adesso una nuova allerta appunto, per la giornata di mercoledì, fornisce un quadro di tempo molto instabile con possibili fenomeni anche forti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allerta meteo arancione in Toscana: previsti temporali forti, dove può piovere