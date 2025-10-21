Allerta meteo arancione in Toscana | previsti temporali forti dove può piovere
Firenze, 21 ottobre 2025 – Scatta un’allerta arancione in Toscana per possibili temporali forti e rischio idrogelogico, con innalzamento dei corsi d’acqua minori. Accadrà nella giornata di mercoledì 22 ottobre. Dopo che nella prima mattina di martedì 21, quando era stata diramata un’allerta gialla, sono iniziati i primi problemi, con allagamenti in provincia di Massa Carrara che si sono fatti via via più intensi. Dove ha già colpito il maltempo. Il maltempo ha interessato anche la Versilia. Adesso una nuova allerta appunto, per la giornata di mercoledì, fornisce un quadro di tempo molto instabile con possibili fenomeni anche forti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Maltempo, allerta meteo per temporali domani 21 ottobre ? - facebook.com Vai su Facebook
#ALLERTA #METEO #LAZIO dal pomeriggio di oggi mercoledì #15ottobre e per le successive 18-24 ore #precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in paricolare sulle Isole Ponziane https://shorturl.at/mU0sm # - X Vai su X
Toscana, scatta l'allerta gialla per temporali: tre aree nel mirino del maltempo - Allerta meteo in Toscana per forti piogge e temporali: a rischio Versilia, Garfagnana e Lunigiana. Riporta meteo.it
Meteo, sulla Toscana pioggia e temporali: è allerta gialla, il tempo cambia completamente - Bassa pressione sulla regione: previste precipitazioni anche piuttosto intense su tutta la zona centro occidentale, compresa la costa. Secondo lanazione.it
Meteo, allerta maltempo per l'arrivo di tre cicloni sull'Italia. Le previsioni - Mentre prosegue l’ottobrata al Nord, il Sud fa i conti con una forte ondata di maltempo che sta colpendo diverse regioni italiane. tg24.sky.it scrive