Allerta meteo arancione a Livorno | domani 22 ottobre sospesa l' attività didattica ed educativa nelle scuole

Domani, mercoledì 22 ottobre, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati di Livorno a causa dell'allerta meteo arancione per.

